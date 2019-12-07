Москва, , 13:41 — REGNUM 7 и 8 декабря Большой театр России на Новой сцене представит премьеру — оперу английского композитора Генри Перселла «Дидона и Эней». Прославленная труппа впервые за свою историю обратилась к творчеству видного композитора XVII века.

Как отмечается на сайте Большого театра, «По-настоящему великая опера прославленного английского композитора Генри Пёрселла, написанная на основе либретто Нейхема Тейта, составленного по «Энеиде» Вергилия — это постановка, которую нельзя пропустить. Опера «Дидона и Эней» в стиле классического барокко является мировым трендом в музыкальном искусстве. Эмоциональная глубина, сдержанная трогательная скорбь, красота этой музыки безусловна».

Режиссером спектакля выступил культовый французский мэтр оперной сцены Венсан Уге, сценография осуществил Орели Маэстр, дирижировать оркестром будет Кристофер Мулдс, известный знанием барочной музыки. В главных партиях — Анна Горячева, Жак Имбрэйло, Анастасия Сорокина и другие.