Махачкала, , 12:53 — REGNUM 7 декабря в Дворце Культуры в Махачкале представят широкой публике новое этно-туристическое реалити шоу «Открой Кавказ».

Создателем проекта стала Автономная некоммерческая организация «Фонд продвижения Северного Кавказа». По сообщению Межрегионального информационного ресурса молодежи «МИРМОЛ», цель проекта — популяризировать этнокультурное наследие народов Северного Кавказа, а также повысить объемы туристического потока.

В проекте участвуют 7 блогеров-туристов из разных городов России, которые проходят испытания, раскрывающие особенности характера и культуры Северного Кавказа. Руководитель фонда продвижения Северного Кавказа Магомед Абдулаев отметил, что во время реалити шоу участники проявили мужество, когда стреляли из лука, а также терпение, когда ткали ковры.