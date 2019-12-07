Воронеж, , 12:48 — REGNUM В Воронежском областном художественном музее имени И.Н. Крамского РОСИЗО открыло выставку «Образы России. Весна, лето, осень, зима… и снова весна». Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал РОСИЗО.

Как отмечают искусствоведы, подзаголовок выставки позаимствован у известного корейского режиссера Ким Ки Дука и раскрывает основную тему экспозиции — цикличность смены времен года. Четыре сезона, идущие друг за другом, связаны с рождением, расцветом и постепенным угасанием.

Посетители увидят разнообразие образов времен года, показанных в произведениях художников разных стилей и жанров: В.Е. Попкова, Г.Г. Нисского, С.М. Никереева, В.В. Булыгина, Л.А. Галкина, Н.Г. Савинова и других. Всего в экспозицию вошли более 70 произведений: живопись, графика, керамика и финифть.