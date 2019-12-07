Москва, , 12:29 — REGNUM 14 декабря в залах Российской академии художеств откроется выставку-просмотр «Цветочная симфония павловопосадской шали», посвященную 225-летию предприятия народного художественного промысла России ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура». Об этом сообщает официальный сайт РАХ.

Как отмечают искусствоведы, за более чем двухсотлетнюю историю на платочной мануфактуре сложилась единственная в своём роде «Павловопосадская школа авторского платочного рисунка», благодаря которой сохраняются традиции и оттачивается мастерство художников.

На выставке будут представлены платки и шали, созданные по рисункам известных художников. Эта коллекция шалей, созданная художниками мануфактуры за период с 1870-х годов по настоящее время.

Выставка продлится до 19 января 2020 года.