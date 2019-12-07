Москва, , 12:16 — REGNUM Видео сервис Amazon Prime купил права на сериал «Содержанки». Картина повествует о светской жизни московской элиты.

По сообщению российской новостной службы «Вокруг ТВ», главные роли в телесериале исполнили Дарья Мороз известная по «Гибель империи», «Стальная бабочка», «Апостол», «Достоевский», Мария Фомина, знакомая зрителям по картинам «БИХЭППИ», «Красная королева», «Папа», Софья Эрнст, снявшаяся в «Таинственная страсть», Ольга Сутулова, сыгравшая в «Зал ожидания», «Рожденная звездой», и Сергей Бурунов известный по ролям в «Полицейский с Рублевки», «Домашний арест», «Мылодрама».

В качестве создателей сериала выступили Нана Гринштейн, создавшая картины «Плюс один» и «Питер FM», и Константин Богомолов. Команду исполнительных продюсеров возглавили Эдуард Илоян, участвовавший в создании картин «Текст», «Кухня» и Ирина Сосновая, благодаря которой свет увидел сериал «Брест. Крепостные герои». Режиссером в первом сезоне был Константин Богомолов, а во втором сезоне станет Дарья Жук.