Купертино, США, , 12:11 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании AppleTV+ объявило о том, что к актерскому составу сериала «Дикинсон» присоединился Финн Джонс, получивший признание благодаря «Железный кулак», «Защитники», «Люк Кейдж», «Жизнь в квадратах» и «Роковой сеанс». Картина разворачивается в 19 веке и повествует о противоречивой поэтессе, которая бунтует против сложившихся устоев общества и исследует различные острые темы.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Хейли Стайнфелд, известная по «Железная хватка», «Хоть раз в жизни», «Ромео и Джульетта», «Бамблби» и «3 дня на убийство», Джейн Краковски, знакомая зрителям по картинам «Шестнадцатилетняя мать», «Экстази», «Миссис Уинтерборн» и «Элли МакБил», Анна Барышников, снявшаяся в «Тайны Лауры» и «Манчестер у моря», Тоби Хасс, сыгравший в «Дневник баскетболиста», «Есть мечты — будут и путешествия» и «Малыш», и Адриан Энскоу.

В качестве шоураннеров выступили Алена Смит, работавшая над сериалами «Любовники» и «Служба новостей», и Рэйчел Акслер. Команду исполнительных продюсеров возглавил Алекс Голдстоун, участвовавший в создании картин «Взрослый мир» и «Добро пожаловать в джунгли». Работу над сценарием вела Али Уоллер. Режиссерами стали Дэвид Гордон Грин, Сайлэс Ховард и Патрик Р. Норрис.