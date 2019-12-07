Гент, Бельгия, , 12:09 — REGNUM 1 февраля Музей изобразительных искусств в Генте откроет самую большую ретроспективу фламандского художника-новатора Северного Возрождения Яна Ван Эйка. Об этом сообщает официальный сайт музея.

Во всем мире сохранилось всего 20 работ мастера — музей обещает представить в экспозиции «Ван Эйк. Оптическая революция» по меньшей мере половину из них. Также на выставке представят работы из мастерской Ван Эйка и репродукции исчезнувших произведений.

Центральными экспонатами выставки станут створки алтаря «Поклонение мистическому агнцу», которые реставрировались два года. Как отмечают искусствоведы, алтарь за свои 600 лет существования похищался порядка 13 раз, но шедевр получалось возвращать, а теперь и впервые представить вместе с другими работами Яна Ван Эйка.

Выставка продлится до 30 апреля 2020 года.