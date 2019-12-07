Москва, , 11:58 — REGNUM 7 декабря в филиале в Доме-музее М.Н. Ермоловой, филиале Театрального музея им. А.А. Бахрушина, открывается выставка в рамках празднования 100-летнего юбилея Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

В экспозиции представлено более 60 работ художников и сценографов, друзей и единомышленников известного российского музыканта, главного дирижера оркестра Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Феликса Коробова. Среди них произведения Владимира Арефьева, Сергея Бархина, Валерия Левенталя, Марии Черновой,Михаила Сажаева.Все произведения принадлежат самим художникам или предоставлены для экспонирования Феликсом Коробовым из его собрания. Из коллекции Театрального музея им. А.А. Бахрушина демонстрируются макеты декораций к постановкам «Сила судьбы» и «Макбет» Дж. Верди и эскизы театральных костюмов к операм Э. Сати, Д. Мийо, входившим в спектакль «Кафе «Сократ».