Москва, , 11:30 — REGNUM В Москве и Петербурге проходит Международный фестиваль современной хореографии «Context. Диана Вишнёва», возглавляемый знаменитой балериной.

6 декабря в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) был представлен балет «Grand Finale» знаменитого британского хореографа Хофеша Шехтера. Музыку к постановке написал сам Шехтер.

Кроме МАМТ площадками грандиозного смотра стали «Гоголь-центр» и Электротеатр «Станиславский». В программе фестиваля — три постановки труппы «Балет Мориса Бержера», а также Танцевальный театр Люцерна. Американский хореограф Алонсо Кинг порадует зрителей постановкой на музыку Шостаковича в честь 110-летнего юбилея великого композитора.

Театралам Санкт-Петербурга свое мастерство в рамках фестиваля «Context. Диана Вишнёва» покажут голландский коллектив Introdans и молодая труппа Национальная школа балета Канады. Фестиваль в Северной столице завершится большим гала-выступлением на Исторической сцене Мариинского театра.