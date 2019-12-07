Москва, , 11:10 — REGNUM 8 декабря «Дом Гоголя» представляет в Москве очередную выставку в рамках цикла «Дуэты» — творческого и семейного дуэта — матери и дочери, Елены Безбородовой и Дарьи Мазуриной. Об этом сообщает официальный сайт музея.

Елена Анатольевна Безбородова — известный российский скульптор, заслуженный художник России, участник более 100 художественных выставок: всесоюзных, всероссийских, зарубежных, международных и персональных. Елена — автор 40 монументальных произведений, установленных в Москве, Санкт-Петербурге, многих российских городах, а также Великобритании.

Ее дочь, Дарья Мазурина работает в различных графических техниках, используя разнообразные художественные материалы. Любит офорт, пастель, работает гуашью, акварелью, темперой, тушью, углём, в технике масляной живописи. Занимается станковой и книжной графикой. На выставке в «Доме Гоголя» представлены работы из серии: «Мать и Дитя», «Деревья», «Раковины».

Выставка продлится до 31 января 2020 года.