Москва, , 11:08 — REGNUM 10 декабря в галерее «На Каширке» Объединения «Выставочные залы Москвы» в рамках Всероссийского Форума Молодежных Творческих Мастерских «АРТ-Мастерская XXI» откроется выставка мастерских «Самость и Безликость» и «Созидание и Разрушение». Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Как отмечают искусствоведы, мастерская «Самость и Безликость» представляет работы, в которых проявляется широта представлений современной молодёжи о мире, их отношение к бытию, определяемое многообразием этнокультурного поля и новыми общественно-экономическими условиями, в то же время обнажая общечеловеческую психологическую основу, независящую от конкретно-исторических изменений.

В мастерской «Созидание и Разрушение» художники пытаются понять границы разрушения и созидания, определить взаимосвязь тонких материй эстетического, этического, национального, религиозного, физического материализма.

Выставка продлится до 12 января 2020 года.