Малибу, США, , 11:02 — REGNUM Официальный представитель обладателя премии «Золотой Глобус» актера Роберта Уокера-младшего подтвердил, что звезда кино и телевидения скоропостижно скончался в возрасте 79 лет. Причиной смерти не разглашается. Наибольшее признание он получил за свою роль в культовом научно-фантастическом сериале «Звездный путь», который транслировался в конце 1960-х.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, картина повествует о путешествиях звездолета «Энтерпрайз» и членах его отважной команды, основной задачей которых является исследование новых планет, поиск новых форм жизни и всеобщее расширение знаний человечества о вселенной.

Кроме того, актер снялся в таких картинах как «Беспечный ездок», «Коломбо» «Сеть», «Адам 12», «Новые приключения Лэсси», «Она написала убийство», «Санта-Барбара» и «Оливия».