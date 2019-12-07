Москва, , 11:01 — REGNUM Российская актриса Агата Муцениеце сообщила в социальной сети Instagram, что ее номинировали на премию «Золотой орел» за роль в сериале «Возмездие».

Год назад зрители увидели сериал «Возмездие», повествующий об отставном сотруднике ГРУ Юрии, который работал в различных горячих точках по всему миру. Все изменилось, когда его жена забрала ребенка и ушла к банкиру. Вернувшись домой для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, главный герой снова попадает на войну, но только теперь уже в своем городе.

По сообщению российской новостной службы «Вокруг ТВ», главные роли исполнили Агата Муцениеце, известная по «Квест», «Красивая жизнь», «Живой», «Закрытая школа» и «Гражданский брак», Павел Прилучный, знакомый зрителям по картинам «Мажор», «Мажор 2», «Закрытая школа», Зоя Бербер, снявшаяся в «Фарца», «Счастья! Здоровья!», «Фантом» и «Реальные пацаны», Александр Макогон, сыгравший в «Мужчина в моей голове», «Русский перевод» и «Котовский», и Сергей Юшкевич.

В качестве создателей сериала выступили Василий Корвяков, участвовавший в создании картин «Рецессивный ген», «Испытательный срок», «Долгая дорога» и Вера Милиховецкая. Команду исполнительных продюсеров возглавили Анна Ольшевская, благодаря которой вышел сериал «Выжить после» и Иракли Карбая. Режиссером стал Давид Ткебучава, создавший сериал «Русский перевод».