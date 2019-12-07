Москва, , 10:40 — REGNUM 6 декабря в рамках Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№21 состоялась церемония награждения лауреатов Премии Андрея Белого. Об этом сообщает официальный сайт книжной ярмарки.

В номинации «Поэзия» лауреатами стали Андрей Тавров за сборник «Плач по Блейку» и Алла Горбунова за «Пока догорает азбука». В номинации «Проза» лучшим стал драматург Дмитрий Данилов, автор пьес «Что вы делали вчера вечером?», «Свидетельские показания», «Серёжа очень тупой», «Человек из Подольска». Лучшим гуманитарным исследованием была признана книга Елены Михайлик «Незаконная комета. Варлам Шаламов: опыт медленного чтения». В номинации «Литературная критика» был отмечен Виталий Лехциер, а обладателем премии «За заслуги перед литературой» стал Марк Липовецкий.

Премия Андрея Белого — первая русскоязычная неподцензурная литературная премия, учрежденная в 1978 году редакцией ленинградского самиздата «Часы». В настоящее время данная премия имеет статус авторитетной награды, призванной отметить новаторские достижения в современной литературе. В качестве приза лауреаты премии традиционно получают один рубль, яблоко и бутылку водки.