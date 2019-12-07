Москва, , 10:37 — REGNUM 7 декабря продолжается программа мероприятий Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№21, которая в этом году впервые проводится на территории московского Гостиного двора. В каждой из тематических зон, между которыми распределены события ярмарки, посетителей ждут особенные мероприятия.

Так, в зоне «Гастрономия и путешествия» вниманию посетителей будут представлены «Атлас странствий и исследователей», путеводитель по шоколадным столицам мира «Шоколадная книга», роман «Красота — это горе» индонезийского писателя Эка Курниавана, а также лекция этнографа Юрия Габрова «Еда на ходу. Системы питания кочевых скотоводов Евразии от древности до наших дней».

В зоне «Галерея «Культтовары» состоятся презентации книг «Мисс Нина, Вы мусульманка?» Нины Ксоман, «Заяц на взлетной полосе» Юлии Симбирской и сборника стихотворений Бориса Усова «Эльд», выпущенного издательством «Выргород».

В зоне «Амфитеатр» Дина Рубина представит свой последний роман «Ангельский рожок», режиссер Андрей Звягинцев расскажет о своей книге авторских киносценариев и ответит на вопросы зрителей.

В зоне «Пресс-центр» пройдут презентации книг «От Фарер до Сибири» фарерского путешественника XIX века Сигерта О. Патурссона, детектива «Боги Манго» Анны Старобинец, «Экономическая политика России. Год за годом (2000−2018 г.) ректора РАНХиГС Владимиром Мау.

В Зоне семинаров №1 посетителей ярмарки ждут встречи с антропологами Александрой Архиповой и Анной Кирзюк, авторами книги «Опасные советские вещи», а также с историком Юрием Слёзкиным, автором интеллектуального бестселлера «Дом правительства». В Зоне семинаров №2 состоятся презентации книг «Средневековье крупным планом» медиевиста Олега Воскобойникова, «Все формулы мира. Как математика объясняет законы природы» астрофизика Сергея Попова, а также сборников текстов Егора Летова «Ро!» и «Я не верю в анархию».