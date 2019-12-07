Самара, , 08:52 — REGNUM Уникальная выставка «Государь. Воин. Защитник веры» пройдет в Самаре. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, выставка посвящена 630-летию кончины великого князя Дмитрия Донского и пройдет в Самаре в честь празднования Дня города в следующем году.

Отмечается, что жители и гости города смогут ознакомиться с уникальными экспонатами, которые никогда не покидали Сергиево-Посадский музей-заповедник, Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, Церковно-археологический кабинет Московской духовной академии.

Кроме этого на выставке будут представлены исторические артефакты, которые принадлежали Сергию Радонежскому. Он поддерживал объединение русских земель и дал благословение на сражение на Куликовом поле, которое стало решающим.

Отмечается, что Самара станет вторым городом, где будут показаны уникальные артефакты 14 века. Планируется, что выставка в Самаре будет работать на протяжении нескольких недель.