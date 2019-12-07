Улан-Удэ, , 07:23 — REGNUM К проведению XIV Международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2020» в Забайкалье за 13,4 млн рублей отремонтируют ипподром. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

Из средств, выделенных бюджету Агинского района для ремонта, 2,8 млн рублей будет направлено на ремонт конюшни, 1,9 млн рублей — на покупку стартового бокса ипподрома, 500 тыс. рублей — на новую мебель и наградной пьедестал. Большая часть средств — 8 млн рублей — будет потрачена на благоустройство территории.

В 2018 году фестиваль «Алтаргана» принимала Иркутская область. Летом 2020 года праздник бурятской культуры и бурятского национального спорта пройдёт в Забайкалье, на территории Агинского Бурятского округа.