Нью-Йорк, США, , 22:33 — REGNUM Известный американский дизайнер Марк Джейкобс выпустил небольшую линию вещей, посвященных фильму «Прерванная жизнь», в котором сыграли юная Вайнона Райдер и Анджелина Джоли. Об этом сообщает Buro 24/7.

Коллекция состоит из спортивных вещей, украшенных принтами по мотивам культового фильма. Известно, что больше четверти выручки от продажи дизайнер решил отдать благотворительной организации, помогающей сократить суицид среди подростков с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Известно, что сам модельер Марк Джейкобс является открытым геем. Он неоднократно говорил о правах ЛГБТ-сообщества и поддерживал их в своей творческой деятельности.