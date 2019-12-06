Москва, , 22:20 — REGNUM Историк моды Александр Васильев стал инициатором конкурса, который будет проходить в популярном приложении TikTok. Об этом сообщает Fashion United.

Каждый пользователь интернет-ресурса сможет создать уникальный короткий ролик, раскрывающий его талант, а также неповторимый стиль в одежде. Конкурсантов, предоставивших самые необычные материалы, ждут съемки в передаче «Модный приговор».

И представители TikTok, и продюсеры шоу на Первом канале отмечают, что сотрудничество окажется плодотворным для всех. Создатель «Модного приговора» Илья Кривицкий поделился: «Мы рады сотрудничеству с TikTok, одной из самых передовых видео-платформ в мире. Это отличная возможность адаптировать информативный и развлекательный формат телепрограммы под новую площадку и ее механику, а также по-новому общаться с аудиторией»