Нью-Йорк, США, , 22:17 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании HBO объявило о том, что к актерскому составу сериала «Бортпроводница» присоединилась Бриана Куоко, получившая признание благодаря «Теория большого взрыва», «Менталист», «Мыслить как преступник», «Морская полиция: Спецотдел» и «Служба новостей». Актриса исполнит роль сторонницы теории заговора, которой регулярно поступают странные звонки. Триллер повествует о бортпроводнице, которая проснулась в неизвестном ей отеле в постели с мертвым незнакомцем. Она не помнит, ни что произошло, ни как оказалась в подобной ситуации. Теперь ей необходимо разгадать эту загадку ради спасения собственной жизни.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннера выступила сама Кейли Куоко. Команду исполнительных продюсеров возглавили Грег Берланти, участвовавший в создании картин «Жизнь, как она есть», «С любовью, Саймон», «Любовь вдовца» и «Грязные мокрые деньги» и Сара Шехтер, благодаря которой свет увидел «Флеш», «Стрела», «Титаны» и «Тайны Лауры».

Главные роли исполнили Кейли Куоко, знакомая зрителям по картинам «Теория большого взрыва», «8 простых правил для друга моей дочери-подростка», «Побег» и «Моя так называемая жизнь», и Михиль Хаусман, сыгравший в «Игра престолов», «Век Адалин», «Черная книга», «Дикая» и «Темное дитя».