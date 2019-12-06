Москва, , 22:12 — REGNUM 14 декабря Государственный музей А. С. Пушкина представит выставку «Храните рукопись, о други, для себя…». Об этом сообщает официальный сайт музея.

Выставка из рукописного собрания Государственного музея А. С. Пушкина призвана отразить все многообразие собранных музеем рукописей и одновременно представить наиболее интересные, экспозиционно выигрышные и культурно значимые документы.

В центре экспозиции — «Регистр книгам у г. А. С. Пушкина». Этот документ представляет собой список книг из библиотеки Гончаровых в Полотняном Заводе, взятых поэтом во время его пребывания в имении в августе — сентябре 1834 года. Часть записей в этом списке сделана его рукой.

Выставка продлится до 5 марта 2020 года.