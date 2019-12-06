Мельбурн, Австралия, , 22:08 — REGNUM Власти Мельбурна объявили о том, что знаменитый международный фестиваль фотографии «PHOTO 2020» пройдет в столице штата Виктория в Австралии. Об этом сообщил портал Интерьер+Дизайн.

В фестивале примут участие 40 галереи и более 120 художников, в числе такие мастера Занеле Мухоли, Кристина де Миддел и Мартин Пари. Отдельное внимание уделено австралийским художником — Кейт Голдинг, Лоре Делани и Гундитжмара Хейли Миллар-Бейкеру.

Художественный руководитель проекта Элиас Редстоун: «PHOTO 2020 — это грандиозный праздник новых фотографий и новых идей. Изучение правдивости фотографии важнее, чем когда-либо, в нашем нынешнем социальном, политическом и культурном климате.»