Москва, , 21:56 — REGNUM 7 декабря в галерее «Выхино» откроется выставка «ТеАРТральная ЛАБоратория», приуроченная к Году театра в России. Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

Выставка покажет, как изменилось сценографическое искусство с начала ХХ века до наших дней. Зрители познакомятся с биографиями театральных деятелей и их высказываниями, творческими принципами театров и постановок, а также увидят фотографии ключевых спектаклей авангарда и современности, фрагменты костюмов и декораций.

Современный театр будет представлен «Лабораторией Дмитрия Крымова», театром «Около дома Станиславского» Юрия Погребничко и экспериментальной «Мастерской Дмитрия Брусникина».

Выставка продлится до 12 января года.