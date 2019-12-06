Колорадо, США, , 21:52 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Starz объявило о том, что состоялась премьера второго сезона сериала «В конце концов». Комедия разворачивается в 1985 году и рассказывает о семье Ишмон, спокойной жизни которой приходит конец, когда к ним переезжает родственник, вечно попадающий в неприятности и создающий вокруг себя полный хаос.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Джимми Экинбола, известный по «Морская полиция: Спецотдел», «Смерть в раю», «Сыны свободы», «Скорпион» и «Стрела», Билл Бэйли, знакомый зрителям по картинам «Типа крутые легавые», «Спасите Грейс», «Автостопом по галактике» и «Большой злой лис и другие сказки», Келли Ширли, снявшаяся в «Альпийская сказка» и «Уимблдон», лауреат премии «Золотой Глобус» Идрис Эльба, сыгравший в «Рок-н-рольщик», «Однажды в апреле» и «Большая игра», и Мадлен Аппиа.

В качестве шоураннеров выступили Клер Даунс, работавшая над сериалами «Прожигатели времени» и «Всякая всячина». Команду исполнительных продюсеров возглавила Джина Картер, участвовавшая в создании картин «Снежный пирог», «Круглосуточные тусовщики», «Питер Кингдом вас не бросит» и «Малыш Мун». Режиссерами стали Сэнди Джонсон, Деклан Лауни и Сесиль Эмеке.