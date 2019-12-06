Москва, , 20:35 — REGNUM 10 декабря в галерее Триумф в рамках фестиваля Хануки «Натив — Израильский культурный центр» представит новый культурологический проект «Израильские чтения». Вечер будет посвящен памяти выдающегося израильского писателя, прозаика и журналиста — Амоса Оза (1939−2018).

В рамках вечера известные деятели культуры прочитают отрывки из автобиографического романа Амоса Оза «Повесть о любви и тьме» (2003). Гости отправятся в путешествие во времена детства и юношества автора, увидят улицы Иерусалима 40−50-х годов и познакомятся с историей семьи писателя, переплетенной с историей израильского народа.

Израильские чтения проведут поэт Владимир Вишневский; актер театра и кино, народный артист России Эммануил Виторган; актер, теле-радиоведущий, певец Александр Рапопорт, актриса Елена Ковальчук. За роялем — известный джазовый пианист и композитор, народный артист России Даниил Крамер.

Профессор-литературовед и член французского ордена Почетного легиона, Амоз Оз был автором более 30 книг, переведенных на 38 языков, многие из которых включены в списки и рейтинги шедевров литературы. Прозаик является лауреатом самых престижных мировых премий. Амос Оз преподавал в Оксфордском университете, Еврейском университете в Иерусалиме и в Колледже Колорадо.

В течение года «Натив — Израильский культурный центр» будет знакомить посетителей с культурой Израиля. «Израильские чтения» призваны раскрыть многогранность израильской литературы, которая занимает по продажам второе место в мире.