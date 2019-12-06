Бербанк, США, , 20:34 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Hulu объявило о том, что состоялась премьера сериала «Расправа». Криминальная драма разворачивается в Америке 1950-х годов и рассказывает историю одинокой женщины, которая решилась гордо поднять голову в мире воров, убийц и бандитов. Героиня готова пойти на все ради справедливости.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили: обладатель премии компании «Шопар» Родриго Санторо, известный по «Фокус», «Реальная любовь», «300 спартанцев», «Пеле: Рождение легенды» и «Карандиру»; Эбигейл Спенсер, знакомая зрителям по картинам «Покорители волн», «Значит, война», «Ошибки прошлого» и «Настоящий детектив»; Мена Массуд, снявшийся в «Аладдин» и «В надежде на спасение»; Мэдисон Девенпорт, сыгравшая в «Кит Киттредж: Загадка американской девочки», «Доктор Хаус» и «Острые козырьки»; и Дэвид Дастмалчян.

В качестве шоураннеров выступили Сальваторе Стэбил, работавший над сериалами «Спаси меня» и «Трагедия в Уэйко», и Джош Корбин. Команду исполнительных продюсеров возглавил обладатель премии «Оскар» Бэрри Джоссен, участвовавший в создании картин «Корни», «Моя так называемая жизнь», «Секс в большом городе» и «Дорога домой 2: Затерянные в Сан-Франциско». Режиссером стал Джонатан ван Тюллекен.