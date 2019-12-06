Москва, , 20:31 — REGNUM 14 декабря в в галерее «Электромузей в Ростокино» Объединения «Выставочные залы Москвы» открывается выставка «Обученные машины» Об этом сообщает официальный сайт Объединения.

Международная выставка «Обученные машины» посвящена различным культурным, социальным и эстетическим аспектам внедрения алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) в общество, науку и культуру. Кураторы выставки рассматривают ИИ, прежде всего, как социальный феномен, а не только как новый инструмент для создания изображений, звука и других культурных артефактов.

На выставке будут представлены проекты художников и разработчиков, результаты исследований ученых, цифровой фольклор. Проекты, непосредственно использующие алгоритмы искусственного интеллекта, а также исследующие их социальные и культурные последствия.

Выставка продлится до 2 февраля 2020 года.