Душанбе, , 20:20 — REGNUM Более тысячи книг передали в Российский центр науки и культуры (Россотрудничество) в Душанбе военнослужащие 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Отмечено, что книги доставлены самолетом военно-транспортной авиации в Таджикистан из Екатеринбурга в рамках акции по транспортировке учебников для детей Таджикистана.

Книги были собраны при помощи общественных организаций Свердловской, Тюменской и Курганской областей — в основном, это художественная литература, произведения как русской, так и мировой классики.

Эти книги будут распределены по библиотекам региональных и средних общеобразовательных учреждений страны, согласно заявкам.

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