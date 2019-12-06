Москва, , 20:02 — REGNUM 11 декабря в «Царицыне» откроется выставка «Влюбленная жаба» и другие. История цвета в предметах искусства и растениях». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Истории цветонаименований посвящена новая выставка во Втором оранжерейном корпусе музея-заповедника «Царицыно». На выставке расскажут, какие цвета обозначали «драконья зелень», «лягушка в обмороке», «бисквит», «нильская вода», «биллиардное сукно».

Экспозиция расскажет, какого цвета становится жаба, когда влюбляется, и почему слово «брусничный», которое сейчас используется для обозначения красного, когда-то означало зеленый. Увидеть и понять цветовую разницу зрителям помогут растения из оранжерей «Царицына», предметы из коллекции музея и произведения современного искусства.

Выставка продлится до 26 апреля 2020 года.