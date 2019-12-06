Лос-Гатос, США, , 19:36 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что сериал «Корона» номинирован на премию Гильдии сценаристов. Напомним, что «Корона» является биографической картиной, отображающей перипетии жизненного пути британской королевы Елизаветы II.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли королевы Елизаветы II и принца Филиппа в последних двух сезонах исполнили соответственно обладательница премии «Оскар» Оливия Колман, получившая признание благодаря картинам «Фаворитка», «Железная леди», «Дрянь», «Пип шоу» и «Убийство на пляже», и Тобайас Мензис, сыгравший в «Дуэль», «Искупление», «Волшебная страна», «Казино рояль», «Чужестранка» и «Игра престолов».

Сценаристом-постановщиком сериала выступил Питер Морган, известный своей работой над такими фильмами как «Королева» и «Фрост против Никсона». Главным режиссером картины является Стивен Долдри, снявший «Билли Элиот» и «Жутко громко и запредельно близко». Исполнительным продюсером стал Энди Харрис.