Архангельск, , 19:17 — REGNUM В Архангельске проходит III Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open. В форуме принимают участие кинематографисты Канады, Швеции, Испании, Турции, Финляндии и большинства северных российских регионов — Республик Саха, Коми, Карелии, Ямало-Ненецкого округа.

Авторитетное жюри оценит 58 фильмов, представленных в трех конкурсных номинациях: полнометражное кино, короткометражное кино и документальное кино. На открытии зрителям были представлены сразу две картины — «Бог существует, ее имя — Петруния» режиссера Теона Митевски из Македонии и лента «Островитянин» испанского режиссера Дерека Педросы.

6 декабря в программе фестиваля российский анимационная картина «Апокриф», шведская документальная лента «Мелодия сквозь лед» и фильм-путешествие по странам и континентам «Танцоры», другие .

До 8 декабря смотр продолжится в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске, Коноше и Североонежске.