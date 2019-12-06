Ульяновск, , 19:13 — REGNUM В Ульяновской области открывается выставка, посвященная 75-летию Великой Победы. Её уникальность в том, что работы делали дети, и они будет представлены на открытой площадке, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

9 декабря на аллее центральной части улицы И.А. Гончарова будет представлены выставка детского художественного творчества «Наследники Великой Победы». Под «открытым небом» будут выставлены 12 линогравюр, выполненных учащимися от 5 до 17 лет в технике живописи и графики.

Данный проект признан одним из лучших и получил грантовую поддержку в рамках конкурса «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Приволжском федеральном округе в рамках празднования 75-летия Победы планируется провести около 1300 мероприятий. При этом в пяти городах-столицах округа в парадах примут участие ветераны из других стран — в проекте примут участие Нижний Новгород, Самара, Казань, Уфа и Пермь.

Подробнее: В пять городов Поволжья на парады Победы приедут ветераны из других стран