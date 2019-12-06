Санкт-Петербург, , 18:55 — REGNUM 6 декабря в Музее-институте семьи Рерихов в Санкт-Петербурге открылась экспозиция «Н.К. Рерих и театр», в которой представлено около 60 эскизов Николая Рериха к театральным постановкам. На выставке также можно будет увидеть старинные фотографии, редкие издания и документы из фонда прославленной семьи. Как напоминают организаторы, много лет художник работал над оформлением оперных, балетных и драматических постановок в театрах Петербурга-Петрограда, Москвы, Парижа, Лондона, Чикаго, Филадельфии и других городов. Это «Князь Игорь» (1909 и 1914), «Псковитянка» (1909), «Сеча при Керженце» (музыкальный антракт, 1911), «Валькирия» (1907), «Тристан и Изольда» (1912).Помимо этого, зрители познакомятся с интерактивными арт-объектами «Волшебный фонарь» и «Мини театр».