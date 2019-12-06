Нью-Джерси, США, , 18:51 — REGNUM Американский институт цвета Pantone в своем исследовании определил, что цветом 2020 года станет классический синий. Об этом сообщает Buro 24/7.

При выборе одного из нескольких возможных вариантов сотрудники учитывали множество факторов восприятия цвета. Был рассмотрен визуальный аспект, а также ассоциативный ряд, связанный с пониманием цветом на уровне других чувств: вкуса, звука и обоняния.

Директор Pantone Леатрис Эйсман объяснила выбор тем, что синий цвет воспринимается многими как показатель надежности в жизни. «Приглушенный темно-синий говорит людям о том, что день подходит к концу и приходит время поиска убежища, покоя. Это одна из главных причин, почему люди испытывают чувство стабильности и постоянства по отношению к нему», — сказала исследователь.