Москва, , 18:26 — REGNUM Фонд кино намерен. начиная с 2020 года, запустить программу поддержки кинотеатров в регионах России. Цель этой работы — повышение их посещаемости. Об этом пишет интернет-портал КиноПоиск.

Программа рассчитана на поддержку кинотеатров в малых городах, ремонт и реконструкция которых осуществлена на средства, выделенные Министерством культуры. Это по мнению ведомства, позволит расширить доступ зрителей к новинкам российского кино. Поддержку проекту выразили известные продюсеры российского кино, которые рассчитывают на увеличение аудитории своих фильмов.

Напомним, что на прошедшем в начале декабря форуме «Российский кинобизнес» уже прошли образовательные семинары для кинотеатров, призванные повысить профессионализм руководителей кинотеатров.