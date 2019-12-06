Москва, , 18:20 — REGNUM Стала известна программа 25-го кинофестиваля, посвящённого проблематике прав человека, «Сталкер». Кинофестиваль начнёт свою работу 10 декабря в день принятия ООН Всеобщей Декларации Прав Человека. Об этом пишет интернет-портал ПрофиСинема.

Так, в программу фестиваля вошли такие картины, как «Завод» Юрия Быкова, «Текст» Клима Шипенко, «Керосин» Юсупа Разыкова, «Большая поэзия» Александра Лунгина и другие фильмы. Фильмом открытия фестиваля станет «Француз» Андрея Смирнова, закроет фестиваль «Грех» Андрея Кончаловского.

Кинопоказы организуются в Московском Доме кино, киноклубе «Эльдар», Государственном музее истории ГУЛАГа, Культурном центре «Вдохновение», Библиотеке им. И.С.Тургенева. Вход на все кинопоказы свободный.