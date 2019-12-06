Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM В издательстве «Сеанс» увидела свет книга Натальи Милосердовой «Барская», посвященная жизни и творчеству режиссера Маргариты Барской. Этой биографией издательство открывает новую серию книг «F-кино», посвященную женщинам-режиссерам. Об этом сообщает сайт издательства.

Прежде всего, Барская известная как создательница первой в мире детской киностудии «Союздетфильм», выпускавшей детское кино. За свою короткую жизнь (в возрасте 36 лет Барская покончила с собой) она успела снять два фильма — «Рваные Башмаки» и «Отец и сын». Главным достижением новой книги является возвращение незаслуженно забытой фигуры Маргариты Барской в пространство общих представлений о довоенном советском кинематографе.

В дальнейшие планы издательства входит выпуск творческих биографий Ларисы Шепитько, Киры Муратовой, Надежды Кошеверовой и других женщин-кинематографистов.