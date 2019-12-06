Ханты-Мансийск, , 17:53 — REGNUM При поддержке Русского географического общества в Ханты-Мансийске был снят сериал о жизни известных представителей местного населения. Картина состоит из 5 серий.

Каждый эпизод посвящен отдельной известной личности, родом из этого региона. В частности, героями сериала стали Александр Алешков, который является первооткрывателем Приполярного Урала, меценат Василий Земцов, а также Фарман Салманов, являющийся первооткрывателем нефти в Югре.

Съемки мини сериала, в которых было задействовано 30 профессиональных актеров и любителей, начались 26 июля и уже совсем скоро проект можно будет увидеть на YouTube канале и на сайте Российского географического общества. Съемочный процесс проходил на территории Югры, а также в Пермском крае, Тюменской и Свердловской областях.