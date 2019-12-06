Москва, 6 декабря 2019, 17:49 — REGNUM В сети появился новый трейлер фильма «Вторжение» от режиссёра Фёдора Бондарчука. Ролик опубликовали 6 декабря на YouTube-канале компании Sony Pictures.
Картина станет прямым продолжением фильма «Притяжение». В сиквеле Юлия Лебедева (Ирина Старшенбаум) получит сверхъестественные способности, благодарю контакту с пришельцами.
Напомним, премьера «Вторжения» состоится 1 января 2020 года. Главные роли в картине исполнили: Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и др.
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