Симферополь, 6 декабря 2019, 17:53 — REGNUM Начальник департамента финансов администрации Симферополя оставила духовно-нравственное воспитание детей без финансирования. Об этом на своей странице в Facebook заявила симферопольский педагог Лада Кадетова.
По её словам, начальник департамента финансов администрации города Виктория Надолинская с сентября 2019 года отказывается согласовывать Постановление об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, направленное на повышение и так мизерной зарплаты работников учреждений культуры.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики назначил министром образования Крыма экс-директора академической гимназии Симферополя Валентину Лаврик.
Об этом: Образование Крыма отдали в руки директора бывшей украинской гимназии