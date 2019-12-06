Симферополь, , 17:53 — REGNUM Начальник департамента финансов администрации Симферополя оставила духовно-нравственное воспитание детей без финансирования. Об этом на своей странице в Facebook заявила симферопольский педагог Лада Кадетова.

«В Симферополе сложилось непростая ситуация, когда от одной подписи чиновника среднего звена городской администрации зависит духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Из всех городов Республики Крым, только в Симферополе нет денег на принятие Постановления об оплате труда работников детских музыкальных, хореографических, художественных школ», — сообщила педагог

По её словам, начальник департамента финансов администрации города Виктория Надолинская с сентября 2019 года отказывается согласовывать Постановление об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, направленное на повышение и так мизерной зарплаты работников учреждений культуры.

«А может она ждёт, когда начнутся увольнения педагогов, которые и так вынуждены работать на 1,5 ставках, чтобы хоть как-то существовать», — подчеркнула Лада Кадетова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики назначил министром образования Крыма экс-директора академической гимназии Симферополя Валентину Лаврик.

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