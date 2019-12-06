Вашингтон, , 17:46 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что состоялась премьера пятого сезона сериала «Полный дом». Комедия рассказывает историю многодетной матери по имени Диджей, которой становится все труднее совмещать роль домохозяйки и работника ветеринарной клиники. Главная героиня решает обратиться за помощью к своей сестре и лучшей подруге, которые, отозвавшись на призыв, собирают вещи и переезжают к ней. Теперь в доме, полном людей, избежать абсурдных ситуаций точной не получится.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Кендес Камерон Буре, известная по «Чудеса своего рода», «Гимнастки», «Соседи», «Рождественская сестра» и «К стене», Джоди Суитни, знакомая зрителям по картинам «Любовь под радугой», «В поисках Санты», «Мечтатель» и «Портовый город», Андреа Барбер, снявшаяся в «Сумеречная зона» и «Дни нашей жизни», а также Майкл Кэмпион и Элиас Харгер.

В качестве шоураннера выступили Джефф Франклин, работавший над сериалами «Инопланетный апокалипсис» и «Маугли», и Кейт Сперджен. Команду исполнительных продюсеров возглавили Стив Балдикоски, участвовавший в создании картин «8 простых правил для друга моей дочери», «Уилфред», «Последний настоящий мужчина» и «Падение Дженнифер», и Брайан Бехар, благодаря которому свет увидел сериал «Кёрсти». Режиссерами стали Рич Коррелл, Марк Сендроуски и Дейв Кулир.