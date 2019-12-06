Москва, , 17:41 — REGNUM В Музее космонавтики открыли выставку «Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский — конструктор крылатых кораблей». Об этом сообщает официальный сайт музея.

Как отмечают эксперты, Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский — выдающийся конструктор и талантливый организатор, обладавший незаурядным интеллектом, феноменальной памятью и стремлением к познанию нового. Он являлся одним из лучших представителей конструкторской школы страны.

Экспозиция рассматривает самые знаменитые разработки конструктора — первые советские реактивные самолёты серии «МиГ», сверхзвуковые перехватчики «МиГ-25» и «МиГ-31», авиационно-космическую систему «Спираль», многоразовый космический корабль «Буран».

Выставка продлится до 19 апреля 2020 года.