Будапешт, , 17:33 — REGNUM Мэр Будапешта Гергей Карачонь приостановил строительство Новой национальной галереи «Лигет» из экологических соображений. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Новая национальная галерея, проект которой разработан бюро Sanaa, финансируется Правительством Венгрии — стоимость проекта составляет около 1 миллиарда евро. Тем не менее власти готовы прислушаться к требованиям мэра и перенести строительство на альтернативный участок.

Изначально строительство Галереи планировалось на территории городского парка Варошлигета, но сейчас все работы приостановлены до последующих разбирательств. Руководитель строительства «Лигет» Ласло Баан утверждает, что озеленение парка вырастет с 60% до 65% и проект соответствует высочайшим архитектурным стандартам, но противники стройки сомневаются в достоверности этих подсчетов.