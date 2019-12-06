Купертино, США, , 17:28 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Apple TV+ объявило о том, что состоялась премьера сериала «По правде говоря». Драма повествует о журналистке и ведущей подкаста, освещающего разного рода криминальные истории. Все меняется, когда женщина вдруг осознает, что ее передача стала причиной обвинения невиновного человека, которому теперь грозит реальный тюремный срок.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили обладательница премии «Оскар» Октавия Спенсер, известная по «Прислуга», «Одаренная», «Скрытые фигуры», «Джейс Браун: Путь наверх» и «Красные браслеты», лауреат премии Венецианского кинофестиваля Майкл Бич, получивший признание благодаря «Бездна», «Настоящая любовь», «Коротки монтаж», «Дисбат» и «Скорая помощь», Лиззи Каплан, снявшаяся в «127 часов» и «Союзники», Рон Сепас Джонс, сыгравший в «Через Вселенную», «Его игра» и «Сладкий и гадкий», и Хантер Дуэн.

В качестве шоураннеров выступили Джин Данн, работавший над сериалами «Тайны Хейвена» и «Десница Божья», и Сэм Эрнст. Команду исполнительных продюсеров возглавили Дарольд Кротзер, участвовавший в создании картин «Сыны анархии», «Лузеры», «Сосны» и «Хорошее поведение», и Читра Элизабет Сампат, благодаря которому свет увидел сериал «Саутленд». Режиссерами стали Сара Пиа Андерсон, Миккель Нёргор и Такер Гейтс.