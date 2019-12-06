Лос-Анджелес, США, , 17:25 — REGNUM Британский актёр Том Холланд был пьян во время разговора с генеральным директором Disney Бобом Айгером о судьбе Человека-паука. Об этом 6 декабря сообщает портал Shazoo.

На вечернем шоу Джимми Киммела актёр рассказал, что он выпивал в местном пабе вместе со своими родителями, когда ему внезапно позвонил Боб Айгер. Холланд побоялся брать трубку, но всё-таки поговорил с генеральным директором Disney и поделился с ним своим видением дальнейшего пути Человека-паука в фильмах Marvel.

Напомним, в ходе последних переговоров компаний Disney и Sony была заключена сделка о создании ещё одного фильма о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли. Сообщается, что картина всё ещё будет относится к киновселенной Marvel.

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