Москва, , 17:23 — REGNUM Известный актер Федор Добронравов подтвердил, что у сериала «Сваты» будет продолжение, несмотря на то что многие актеры покинули сериал.

Картина повествует о девочке Жене, которую оставляют под присмотром бабушек и дедушек. Родители мамы Марии, живущие в сельской местности, и родители папы Максима, типичные городские обыватели, борются за право воспитывать внучку.

В качестве создателя и исполнительного продюсера сериала выступил Владимир Зеленский, участвовавший в создании картин «Слуга народа», «Слуга народа 2», «Кушать подано!». Также в роли сценариста выступил Андрей Яковлев, благодаря которому свет увидел сериал «Родственнички». Режиссером стал Юрий Морозов, создавший сериал «Анна-детективъ».

По сообщению российской новостной службы «Актуальные новости», главные роли исполнили Людмила Артемьева, известная по «Поминальная молитва», «Барышня-крестьянка», «Мамы», «Чудо-Юдо» и «Помню-не помню!», Федор Добронравов, знакомый зрителям по картинам «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII-ый. Фильм 4. Падение Голиафа», «Жили-были», «День выборов», Татьяна Кравченко, снявшаяся в «Торпедоносцы», «Не валяй дурака…», «Опасно для жизни!» и «Васса», Анатолий Васильев, сыгравший в «Экипаж», «Любимая женщина механика Гаврилова» и «Клетка для канареек», и Инна Королёва.