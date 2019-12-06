Кострома, , 15:22 — REGNUM В Костроме активисты взялись за восстановление старого железнодорожного вокзала на улице Московской, — сообщает Kostroma.News.

Бывший железнодорожный вокзал на ул. Московской является памятником архитектуры регионального значения. Большая часть здания принадлежит городу, у муниципалитета денег на содержание нет, дом разрушается, с крыши злоумышленники украли кровельное железо.

Сейчас главная задача — найти недвижимости собственника. Активисты предлагают объявить сбор средств на спасение ценного объекта культурного наследия, привлечь к проекту волонтеров, обратиться к правоохранительным органам с просьбой оберегать здание от вандалов, установить баннер, рассказывающий об его истории.

Еще один вариант — передать бывший вокзал компании «РЖД», которая могла бы организовать здесь музей железной дороги, а также обратиться к губернатору и депутатам, чтобы дом включили в какую-нибудь из областных или федеральных программ.

Старый вокзал в Костроме был построен в середине 1880 годов, внутри пассажирского здания размещались касса, залы ожидания первого, второго и третьего классов, багажное отделение, буфет, почта, телеграф и квартиры начальства станции. Отсюда костромичи уезжали воевать на первую мировую и на гражданскую войны.

В 30-х годах 20 века построили железнодорожный мост через Волгу и новый вокзал, а старый переделали под квартиры и магазин. В 2015 его признали аварийным, людей расселили.