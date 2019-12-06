Бишкек, , 15:01 — REGNUM По итогам первых девяти месяцев 2019 года отток прямых инвестиций из Киргизии составил $513,5 млн, что на в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 6 декабря сообщает издание 24. kg со ссылкой на данные национального статистического комитета.

За отчетный период приток прямых иностранных инвестиций увеличился на 67,3%, до $576,8 млн. Таким образом, инвестиции превысили отток на $63,3 млн. Инвестиции направлены в геологоразведку, обрабатывающие производства, добычу полезных ископаемых, в сферу страхования, информации и связи, а также оптовой и розничной торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года в Киргизию поступило $394 млн прямых иностранных инвестиций, что на 15,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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