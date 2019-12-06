Тбилиси, , 14:19 — REGNUM Китайский театр Хиджу представит зрителям в Тбилиси оперу по мотивам пьесы Уильяма Шекспира «Макбет». Представление пройдет 14 и 15 декабря в Грузинском государственном академическом театре имени Шота Руставели, афиша была размещена на сайте театра 6 декабря.

«Интерпретация знаменитой пьесы Шекспира сочетает в себе новаторскую хореографию и особую технику оперного искусства», — говорится в опубликованном объявлении.

Также сообщается, что данная постановка была показана не только в Пекине, но и в других странах.

Стоит отметить, что театру Хиджу уже 400 лет. Его актеры не только используют в постановках традиционные для китайского театра грим и выразительную мимику, но и сложные акробатические приемы.