Лос-Гатос, США, , 12:47 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix выпустило второй сезон сериала «Затерянные в космосе». Научно-фантастическая драма рассказывает о семье, потерпевшей крушение во время космического перелета от Земли к недавно открытой и пригодной для жизни планете. После катастрофы герои обнаруживают себя на необитаемой планете. Всё меняется, когда они узнают, что скоро этот мир будет уничтожен гравитацией черной дыры.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Моли Паркер, известная по «Вот я какой», «Непорочный», «Острота ощущений», «Вкус солнечного света» и «Ангелы с железными зубами», Тоби Стивенс, знакомый зрителям по картинам «Черные паруса», «И никого не стало», «Онегин» и «Джейн Эйр», Макс Дженкинс, снявшийся в «Измена» и «Восьмое чувство», Мина Сандвол, сыгравшая в «Закон и порядок. Специальный корпус», «Все что у меня есть» и «План Мегги», и Тейлор Рассел.

В качестве шоураннера выступил Зак Эстрин, создавший сериалы «Побег» и «Вернуть из мертвых». Команду исполнительных продюсеров возглавили Джон Дж. Джанши, участвовавший в создании картин «Мальчишник в Вегасе», «Мечтатель», «Варкрафт» и «Город воров», и Кевин Барнс, благодаря которому свет увидел «Звездные войны: Империя мечты» и «Биография». Работу над сценарием вели Мэтт Сазама, Берк Шарплесс и Вивиан Ли. Режиссерами стали Тим Соутэм, Стивен Серджик и Нил Маршалл.